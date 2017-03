Haavi tilbake for Noreg

Elles er troppen til trenar Martin Sjögren nokså lik den som representerte Noreg i Algarve-turneringa.

– Troppen er ganske lik som den i Algarve. Vi får inn Emilie Haavi, som no er skadefri. Så håpar vi også at Nora Holstad Berge er ok til å vere med. Vi har ein dialog med Bayern München om status der. Elles er det ingen direkte nyheiter i troppen, seier Sjögren til fotball.no.

EM-sluttspelet til sommaren er ikkje veldig langt unna, og akkurat no verkar skadesituasjonen god for Noreg.

– Skadesituasjonen ser lysare og lysare ut. Som nemnt har vi Emilie tilbake, og Caroline Graham Hansen har begynt å spele fulle kampar i Wolfsburg. Dei som har vore skadde tidlegare, har fått meir fotball i beina og nærmar seg matchforma, seier Sjögren.

Kampen mot Sveits blir spelt i Skien.

