Johaug om FIS-anken: – Det var tøft

I starten av mars vart det klart at Det internasjonale skiforbundet (FIS) har anka Johaugs 13 månaders utestenging inn til Idrettens Valdgiftsrett (CAS). No har ho uttalt seg til NRK.

– Eg sat på flyplassen i Frankfurt då eg fekk beskjeden (om FIS' anke). Eg må innrømme at det var ganske tøft. Men det var deira val, og eg må berre akseptere det, seier ho til statskanalen.

Johaug trenar for tida i amerikanske Aspen. Det trivst ho bra med.

– Etter at nyheita om anken kom, så var det godt å kunne vende blikket mot Aspen. Eg vil utnytte tida her godt. Eg har aldri vore tre veker i høgda før, så eg prøver noko nytt no. Så får eg sjå utfallet av det, seier ho.

– Du møter ikkje så mange andre nordmenn her. Det er nesten ingen som veit kven du er. Det er litt godt, legg Johaug til.

Langrennsstjerna avgav den positive dopingprøven på stoffet clostebol 16. september i fjor. Det fekk ho i seg etter å ha brukt kremen Trofodermin mot ein solforbrent leppe.

