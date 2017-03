Glimt hentar Sogndal-spelar

Glimt og Sogndal bekreftar begge overgangen onsdag.

– Det vil passe meg bra å bidra til å spele opp ein klubb frå 1. divisjon. Eg kjem frå eliteserien, men eg ser ikkje på det som ein nedtur å gå ein divisjon ned, seier midtbanespelaren til glimt.no.

I Sogndal er ein fornøgd med å gi Moberg sjansen i ein annan klubb.

– For Vegards vidare utvikling er det viktig at han får regelmessig speletid. Sjansen for det er større i Bodø/Glimt enn her, seier sportsleg leiar Håvard Flo til sogndalfotball.no.

Vegard Leikvoll Moberg fekk seks kampar for Sogndal i fjor. Midtbanespelaren kan også brukast som stoppar, skriv Bodø/Glimt.

26-åringen har ei fortid i Åsane og Os.

