Intervju skapte forvirring rundt Hareide-kontrakt

Ifølgje forbundet har nemleg kontrakten til nordmannen heile tida hatt sluttdato etter EM-sluttspelet i 2020.

Onsdag melde den danske avisa Horsens Folkeblad at nordmannen hadde forlengd sin avtale med to år. Bakgrunnen var eit intervju med Hareide der 63-åringen sjølv tilsynelatande bekrefta opplysningane:

– Vi har forhandla kontrakten ferdig. Den ligg heime i skuffa mi, og DBU (forbundet) har ein dato for når det blir offentleggjort, var Hareide sitert på i avisa.

Saka vart plukka opp av mang nasjonale og internasjonale medium, før DBU kom på bana med ei korrigering av dei faktiske forholda. Til dansk TV 2 opplyser forbundet at Hareides avtale heile tida har vore fireårig – og ikkje ein toårskontrakt med opsjon på ytterlegare to år som det vart opplyst då nordmannen vart tilsett.

Avviser forlenging

– Det er korrekt som Åge seier at han har ein avtale heime som strekkjer seg til 2020, seier elitesjef Kim Hallberg til kanalen – og utdjupar:

– Då vi offentleggjorde tilsettinga var det enklare å melde ut av vi hadde laga ein toårig avtale med ein opsjon på ytterlegare to år. Det heilt korrekte er likevel at vi hadde laga ein fireårig avtale med ein opsjon etter to år til at dersom éin av partane ikkje har lyst til å fortsette samarbeidet, kan ein oppheve avtalen.

Hallberg avviser dermed at ein er einige med nordmannen om ein ny avtale.

– Så det er ingenting som er forlengd. Det handlar berre om korleis ein ser på opsjonen – om den er positivt eller negativt lada, seier han.

Til nyheitsbyrået Ritzau seier elitesjefen at DBU og Hareide til hausten skal gjere ei felles vurdering av dei to første åra av samarbeidet. Førebels er det med andre ord ikkje klart om nokon av partane nyttar seg av opsjonen til å bryte etter inneverande landslagssesong.

Pilene peiker likevel i positiv retning for Hareide.

– Det er viktig for meg å understreke at vi er supertilfredse med Åge. Han gjer eit fantastisk stykke arbeid rundt landslaget og for dansk fotball generelt, seier Hallberg.

– Og når vi no vinn mot Romania søndag, er det ingen tvil om at fotballentusiasmen vender tilbake til alle krokar av Danmark, legg han til.

Viktig kvalikkamp

Åge Hareide og det danske landslaget er i augneblinken samla i München for å lade opp til den kommande VM-kvalifiseringskampen mot Romania. Den blir spelt på bortebane søndag.

Hareide vart tilsett som dansk landslagssjef for eit drygt år sidan. Resultatmessig starta perioden godt, men i VM-kvalifiseringa har danskane støytt på vanskar. Seks poeng på fire kampar er fasiten så langt.

Truleg er berre siger godt nok mot Romania dersom det framleis skal vere håp om VM-spel i Russland neste år.

Etter ti kampar under Hareides leiing har Danmark fem sigrar, to uavgjort og tre tap. Den samla målforskjellen er på 21–10.

