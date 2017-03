Deila: – Skal vi komme vidare, må nokon ville ta opp kampen med RBK

Dei siste åra har RBK vore i ei heilt eiga klasse. Både i 2015 og 2016 vart trønderane dobbeltmeister. I fjor skilte det så mykje som 15 poeng ned til Brann på andreplass.

Skal norsk fotball vere interessant framover, meiner Deila at fleire lag må våge å plukke opp hansken.

– Det er viktig no at vi får fleire lag som utfordrar Rosenborg. Det kan ikkje vere slik at alle skal utvikle seg og få fram unge spelarar. Skal vi komme vidare, må vi ville ta opp kampen med dei beste. Vålerenga er ein klubb som må gjere det. Det er kanskje litt for tidleg i år, men vi har ein draum om å gjere det, seier Deila til NTB.

Den tidlegare Strømsgodset- og Celtic-trenaren erstatta Kjetil Rekdal mot slutten av førre sesong. Oppgåva hans er å få Oslo-laget tilbake i toppen. VIF vann serien sist i 2005.

– Vi taper aldri ein kamp på førehand, og det kjem ikkje til å skje no heller. Innan eit to-tre års perspektiv har vi eit mål om å bli ein klubb som tar medalje kvart år. Eg håpar det skjer allereie i år.

Vålerenga serieopnar heime mot Viking måndag.

