Snowboardstjerne alvorleg skadd

Det skriv Canadas Snowboardforbund i ei pressemelding måndag. TV 2 har også skrive om dei alvorlege skadane til superstjerna.

McMorris, som har bronse frå OL i Sotsji i 2014, pådrog seg brot i kjeven og venstre arm, sprokken milt, eit stabilt bekkenbrot, ribbeinsbrot og ei punktert venstre lunge då han køyrde offpiste saman med venner.

Etter ulykka blei 23-åringen køyrd til sjukehus i Vancouver med helikopter. Der gjennomgjekk han to operasjonar. Den første for å kontrollere blødingane frå milten, den andre for å fikse kjeven og armen.

– Sjølv om både kjevebrot og overarmsbrotet var komplisert, så gjekk operasjonane veldig bra og begge brota er no stabiliserte og kan lækjast utmerkt, seier den canadiske snowboardlandslagslegen, dr. Rodney J. French, ifølgje TV 2.

Legen meiner det er for tidleg å seie noko om når snowboardstjerna kan vere tilbake for fullt. Leiar i forbundet, Patrick Jarvis, trur derimot at canadiaren kan rekke OL i Pyeongchang i 2018.

– Mark har vist utruleg kampvilje og forplikting til å komme tilbake frå skade, og vi veit at Pyeongchang 2018 vil vere ein sterk motivasjon for comebacket hans, seier Jarvis.

(©NPK)