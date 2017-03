Sveriges Radio får sende direkte frå OL

Avtalen gjeld også sommar-OL i Tokyo i 2020.

– Det er fantastisk morosamt at vi også i dei kommande leikane kan dekke, sende og rapportere akkurat slik vi vil, med nerve, kjensler og dramatikk. Det blir full satsing med over 150 sendetimar, seier Markus Boger, sjef for Radiosporten i Sveriges Radio.

Discovery sit på OL-rettane på alle plattformer i heile Europa fram til 2024.

(©NPK)