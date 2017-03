Thorstvedt: – Gi Lagerbäck fullmakt til å gjere som han vil

Sjølv om teorien framleis er der, forsvann Noregs siste VM-sjanse med 0-2-tapet borte mot Nord-Irland søndag kveld. Allereie før 90 sekund var spelt låg ballen i nettet bak Rune A. Jarstein.

Ikkje overraskande hagla skjellsorda på sosiale medium etter endå ein skuffelse.

– Eg ser at Lagerbäck får som hatten passar, men gi no mannen ein sjanse. No har vi prøvd ulike trenarar og ulike retningar. Gi Lagerbäck fullmakt til å gjere akkurat som han vil. Det blir langballar og kanskje ikkje så pent å sjå på, men han veit kva som skal til, seier Erik Thorstvedt til NTB.

Den tidlegare landslagsmålvakten minner om at Lagerbäck ikkje fekk nokon god start som Island-trenar. Svensken tapte sine fire første kampar på reisa mot det som skulle bli eit ekte fotballeventyr.

– Vi er ræva, men det er vi alle samde om. No gjeld det å løfte blikket og kutte ut snakk om at Noreg ikkje har noko i eit meisterskap å gjere. Det går an å snu det. Eg vil påstå at Island eigentleg er eit dårlegare lag enn Noreg, men sjå kva dei har fått til. Om to år kan det hende vi hyller spelarane som i dag vert slakta.

2020-EM

Resten av VM-kvalifiseringa blir viktig trening for Noreg. Hausten 2018 startar jakta på ein sluttspelplass i 2020-EM.

– No som vi er sjanselause på å nå VM, kan Lagerbäck bruke dei resterande kampane til å sjå framover mot neste meisterskap. Noreg er i dei beste hender, meiner Thorstvedt.

54-åringen hadde 97 landskampar for Noreg mellom 1982 og 1996. Sjølv om Lagerbäcks utvalde aldri blei nokon trussel for Nord-Irland, vel Thorstvedt å trekke fram det positive:

– Vi kom maks dårleg ut og var sjanselause heile vegen, men totalt gav vi frå oss berre to målsjansar. Det er eigentleg bra. Problemet er at Nord-Irland utnytta begge to. Det positive er at det blei ei stigning i andre omgang. Det er eit bra teikn at Lagerbäck klarer å få til det i sin første kamp.

Framtida

Thorstvedt trekker fram eit knippe spelarar han trur blir sentrale for Lagerbäck framover. Han peiker spesielt på Sander Berge. 19-åringen kom inn og gav Noreg eit løft det siste kvarteret i Belfast søndag.

– Sander Berge trur eg er ein spelar som kan spele på landslaget dei ti neste åra. Mats Møller Dæhli er også ein bra spelar, og Martin Ødegaard vil komme inn etter kvart han også. Ein skal ikkje gløyme at Joshua King er ein kjempebra spiss, sjølv om han ikkje fekk til stort mot Nord-Irland.

Noregs neste kamp er Tsjekkia i VM-kvalifiseringa 10. juni. Deretter ventar Sverige til privatlandskamp tre dagar seinare.

