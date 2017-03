NM-gullet til Lysdahl i superkombinasjonen

Lysdal var også raskast i utfordelen og hadde 0,27 sekund til gode på Kristina Riis-Johannessen. Bærums-alpinisten leverte den nest beste i tida i slalåmbiten, medan Riis-Johannessen frå Oslo-klubben Ready køyrde ut.

Monsen heldt tredjeplassen føre den avsluttande slalåmdelen. Stjernesund køyrde seg opp frå femteplass til bronsen med å levere den beste tida i slalåmen.

Landslagsalpinisten Ragnhild Mowinckel var nummer seks etter utforen, men ho klarte berre å køyre seg opp to plasseringa i slalåmen. Det blei den sure fjerdeplassen for den blide Rival-alpinisten.

(©NPK)