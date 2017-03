Tyrkisk løpsess utestengd for doping

Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) seier at ein retest av prøver tatt etter friidretts-VM i 2007 viste spor av det forbodne steroidet stanozolol.

Det har gjort at Abeylegesse er utestengt i to år og at alle hennar resultat frå 2007 til 2009 vert strokne. I denne perioden vann ho sølv på 10.000 meter i VM 2007 og sølv både på 5000- og 10.000 meter under OL i Beijing i 2008.

Den 34-årige etiopiskfødde utøvaren er også utestengt i perioden 29. september 2015 til 29. september 2017. Det betyr at ho ikkje kan delta under VM i London på seinsommaren.

(©NPK)