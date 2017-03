Norge vil ha VM i skiflyging i 2022

Dette vedtok skistyret tidlegare denne veka. Søknadsfristen til Det internasjonale skiforbundet (FIS) er 1. mai.

Det har stort sett vore automatikk i fordelinga mellom dei fem skiflygingsbakkane om kven som skal arrangera VM. I 2018 er det VM i Oberstdorf, og i 2020 er det VM i skiflyging i Planica. Kulm og Harrachov arrangerer også VM innimellom.

Tildelinga av VM i skiflyging 2022 skjer på FIS-kongressen i Hellas 17. mai 2018. Dersom Vikersund blir tildelt meisterskapen, blir det også prøve-VM i Vikersund i 2021.

– Med arrangement i år forsterka Vikersund på nytt posisjonen sin som ein av dei leiande arrangørane av skiflyging. Alle dei siste verdsrekordane er sette i Vikersund. No skal vi saman med Vikersund arbeida aktivt for at Vikersund får tildelt det femte skiflygings-VM-et sitt, seier skipresident Erik Røste.

Vikersund arrangerte VM i skiflyging første gong i 1977. Deretter hadde dei meisterskapen også i 1990, 2000 og 2012.

