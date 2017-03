Weng-tvillingar vann NM-gull

Nes-tvillingane hadde beste tid i semifinalen og følgde opp i finalen. BUL-duoen Martine Ek Hagen og Heidi Weng blei slegne med fire sekund, Varden Meråkers Marthe Kristoffersen og Kathrine Harsem med åtte.

– Dette var skikkeleg kult. Det var beinhardt, men vi fekk ein god medalje for slitet, sa Tiril til NTB rett etter at Lotta gjekk i mål som vinnar.

– Eg syntest synd på Lotta då ho gjekk ut på siste etappe, for det var ikkje kven som helst som kom bak. Eg fatta eit lite håp då dei ikkje tok innpå meir, men klarte ikkje å slappa av før ho var i mål.

Skiskytarane Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold hevda seg godt for Fossum, men enda utanfor pallen på 4.-plass.

Varden Meråker vann lagsprint-gull for kvinner på Beitostølen for eitt år sidan.

Duka for finaleduell

Petter Northug blei distansert av Johannes Høsflot Klæbo i kvalifiseringa, men hadde små problem med å sikra Strindheim finaleplass på lagsprinten for menn.

I tett snøvêr på Gålå gjekk førstelaget til Northug Strindheim inn til ein sikker andreplass i første semifinaleheatet torsdag. Framfor seg i mål hadde han Byåsens ankermann Johannes Høsflot Klæbo.

Det store stjerneskotet i vinter på langrennshimmelen beviste at forma framleis er strålande og sytte for at Byåsen kjem til start i finalen torsdag ettermiddag med eit favorittstempel. Med seg på laget har Klæbo landslagsløpar Didrik Tønseth.

Kandidatar

Petter Northug skulle i utgangspunktet hatt med seg veslebror Tomas som makker, men den sistnemnde valde å stå over NM-øvinga torsdag. Dermed skal yngstebror Even prøva å bidra til at Northug tek det fjerde NM-gullet i lagsprint.

Røa er også pallkandidat i finalen med Martin Johnsrud Sundby og Andrew Musgrave på laget. Røa-duoen vann semifinalen oppskriftsmessig.

Kjelsås er regjerande lagsprintmeister på herresida.

