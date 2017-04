Lillehammer vurderer OL-søknad med øvingar i andre byar

Det eine er å arrangere eit OL som i 1994, der ein del skøyteøvingar blir lagt til Hamar, mens også Gjøvik tar nokre ishockeykampar. Det andre scenarioet er å legge fleire øvingar – for eksempel ishockey – til byar som Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, skriv VG.

Ein av fordelane med sistnemnde opplegg vil vere at det kan auke forankringa i folket om eit OL på norsk jord.

Etter at OL i Oslo i 2022 vart nedstemt begynte Lillehammer tidleg å leke med tanken om eit nytt meisterskap i Innlandet. No har kommunen betalt 300.000 kroner for å få utarbeidd ein 100 sider lang rapport frå eit eksternt konsulentselskap.

Denne rapporten blir omtalt som ein "moglegheitsstudie" og tar ikkje stilling til om Lillehammer bør søke OL eller ikkje. Lillehammer-ordførar Espen Granberg Johnsen (Ap) understrekar at kommunen ikkje har tatt stilling til om ein ønsker å gå vidare med ein OL-søknad, men seier at han opplever entusiasme rundt saka.

– I idrettens evaluering av dei førre OL-søknadane ønskte ein seg regionale initiativ i framtida. Det er det vi no har gjort. Vi har eit dokument som det er naturleg å bruke til å starte ein diskusjon. Dette er ikkje eit soloprosjekt: Idretten må også ønske dette, og staten må stille opp, seier Johnsen til VG.

