Mindes perleskåring gav Sjögren siger i heimedebuten

Etter seks kampar i varmare strøk i Spania og Portugal fekk Sjögren måndag endeleg debutert på heimebane i fint påskevêr i Skien. Allereie etter åtte minutt kunne svensken juble saman med dei 871 frammøtte.

Åleine med keeper var Ada Hegerberg iskald, og ho kunne enkelt trille ballen i garnet. I forkant vart Lyon-stjerna fint spelt gjennom av Caroline Graham Hansen. Den beste kvinnelege fotballspelaren i Europa fekk god tid til å sette sitt 38. landslagsmål.

Noreg var det klart førande laget, men dabba av i andre omgang. Det gav Sveits sjansen til å gjere 1–1 etter litt over éin times speling. Lara Dickenmann skaut frå 20 meter og fekk eit draumetreff.

Vakkert

Dei norske jentene trong ikkje deppe lenge. Under minuttet seinare sørgde Kristine Minde for å ta Noreg tilbake i føringa med ei perleskåring. Med venstrefoten skrudde tjuefireåringen ballen i det lengste krysset. Det var den tiande landslagsskåringa til Linköping-spelaren.

Eit par minutt seinare trudde Hegerberg at ho hadde skåra for andre gong for kvelden, men vart blåst av for offside. Det same skjedde den norske superstjerna også i den første omgangen.

Det var ein fortent norsk siger på heimebanen til Odd. Særleg før pausen kom Hegerberg til fleire situasjonar åleine med Sveits-keeper Gaëlle Thalmann. Kombinasjonsspelet med Graham Hansen lover òg godt før fotball-EM for kvinner i juli.

Slapp med skrekken

Noreg heldt på å komme heilt skjelvt ut i landskampen måndag. Før dei hadde spelt tre minutt, nølte stoppar Maria Thorisdottir med ballen i beina, og dermed kunne Ramona Backmann snappe han opp og gå på eit stormløp mot Ingrid Hjelmseth. Maren Mjelde lykkast med å klarere i siste liten.

Martin Sjögren har leidd Norge i sju kampar. Fasiten er fire sigrar, éin uavgjort og to tap.

Den siste testen for Noreg før EM er mot USA i Sandefjord 11. juni.

I gruppespelet skal det norske laget møte vertsnasjonen Nederland, Belgia og Danmark. Det første oppgjeret skal spelast 16. juli.

Noreg tapte EM-finalen 0–1 for Tyskland i 2013. Da brente dei norske jentene to straffespark.

