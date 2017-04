Johan Olsson sluttar som verdscupløpar

Trettisjuåringen fortalde om framtidsplanane sine på ein pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– Eg har kjent på det, at når den dagen kom at børa av å vere mykje borte frå familien er større enn gleda med skiløpinga, den dagen skal eg leggje opp. Og den dagen er her no, sa Olsson.

Sjølv om det er slutt med å konkurrere i verdscupen, opplyste Olsson at han ikkje gir opp idretten heilt. Det neste målet blir "ein svensk klassikar".

– Det skal bli utruleg moro. Vansbrosimmet og Vätternrunden blir dei største utfordringane. Lidingöloppet og Vasaloppet kjenner eg meg trygg på, sa Olsson.

Olsson har ei lang karriere bak seg. Han har to OL-gull i stafett. Den beste OL-plasseringa individuelt var ein andreplass på 15-kilometeren i Sotsji i 2014.

Olsson har to individuelle VM-gull. Det eine kom på 50-kilometeren i Val di Fiemme i 2013. To år etter vann han gullet på 15 kilometeren under VM på heimebane i Falun.

Olsson har totalt tatt seks OL- og åtte VM-medaljar.

Etter VM i Lahti sa veteranen at han ville ta ei avgjerd om framtida først etter at han kom heim frå Finland.

Det har han no gjort. Under VM i Lahti var Johan Olsson med på det svenske laget som tok bronse i stafetten. Det vart den siste meisterskapen for svensken.

