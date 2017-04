Kyssesjuke skaper trøbbel for Cavendish 

Cavendish, som er lagkamerat med Edvald Boasson Hagen i Team Dimension Data, har slite med ein ankelskade den siste tida. Det gjorde det uaktuelt med start i Paris-Roubaix søndag.

Onsdag opplyste Dimension Data-laget at superspurtaren frå Isle of Man no går glipp av ytterlegare ritt på grunn av at han har fått påvist kyssesjuka.

– Mark har opplevd uforklarleg mangel på energi på trening den siste tida. Dei siste blodprøvene viser at han har kyssesjuka, seier laglege Jarrad Van Zuydam i ei pressemelding.

– Dessverre finst det ingen effektiv behandling av dette viruset, men kvile vil vere nødvendig for at han raskare skal bli frisk, tilføyer han.

Ifølgje laget siktar Cavendish seg framleis inn på start i Tour de France, men det er usikkert når sykkelstjerna er tilbake i ritt. Han går definitivt glipp av både Tour de Romandie og Tour of California.

