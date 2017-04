Tysk politi etterforskar "islamistkopling" etter eksplosjonane i Dortmund

Éi av årsakene til at politiet følgjer dette sporet skal vere at brevet der nokon tek på seg ansvaret for eksplosjonane, inneheld "spor av islamisme", skriv nyheitsbyrået DPA.

Det nemnde brevet inneheld visstnok visingar til angrepet mot julemarknaden i Berlin i desember, der 12 menneske døydde, og Tysklands militære innsats i Syria.

