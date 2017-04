Endeleg heimebane for Gibraltar

Gibraltar blei innlemma i Uefa i 2013, men mangelen på ein godkjent arena i den britiske enklaven har gjort at "heimekampane" er blitt spelte på Estádio Algarve nær Faro i Portugal.

Gibraltars fotballforbund har no inngått ein avtale om kjøp av kommunale Victoria stadion frå styresmaktene i Gibraltar for 175 millionar kroner og opprusting av stadion for eit tilsvarande beløp.

Arenaen har i dag 2500 tilskodarplassar og er ikkje godkjent for internasjonale kampar. Etter oppgraderinga vil den tilfredsstille krava slik at både Uefa- og Fifa-kampar kan spelast der.

Gibraltars fotballforbund gjennomfører prosjektet ved hjelp av anleggsmiddel frå både Uefa og Fifa.

– Endeleg kjem fotballen heim, sa generalsekretæren i forbundet Dennis Beiso etter at avtalen blei inngått tysdag.

