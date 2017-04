Manchester United møter Celta i semifinalen

Manchester United startar borte.

Semifinalane blir spelte 4. og 11. mai. Finalen går på Friends Arena i Solna utanfor Stockholm 24. mai.

Det er framleis uklart kor alvorleg skaden til Zlatan Ibrahimovic er. Spissveteranen vart skadd då Manchester United slo ut Anderlecht etter ekstraomgangar torsdag, og det blir frykta at han har fått ein korsbandskade. I så fall er det ingen sjanse for at han spelar finale heime i Sverige i mai.

Heile 8 av dei 13 siste vinnarane i turneringa har komme frå Spania. Sevilla har vunne Europaligaen dei tre siste åra.

