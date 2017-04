Zlatan: -Eg gir aldri opp!

Dei som trur at kneskaden er slutten på karrieren må tru om att, hevdar Manchester United-spelaren.

På Instagram kommenterer svensken for første gang skaden han pådrog seg under kvartfinalekampen mot Anderlecht i Europaligaen sist torsdag.

– Først vil eg takke for all støtte og kjærleik. Det er inga nyheit at eg er skadd og ikkje kan spele fotball på ei stund, skriv 35-åringen.

Det var 93. minutt ut i kampen at Zlatan landa forkjært etter ein duell inne i 16-meteren. Ifølgje BBC dreier det seg om ein korsbandskade. Rykte, som ikkje er stadfesta, vil ha det til at Zlatan har øydelagt begge korsbanda i høgre kne.

Manchester United har stadfesta at det handlar om ein alvorleg «ligamentskade», men ikkje at det dreier seg om korsband eller korsbanda. Det er spesialistar som avgjer kor langt avbrekk det blir for Zlatan.

– Eg kjem til å ta meg igjennom dette presis som alt anna og komme sterkare tilbake, skriv Zlatan.

Og han legg til:

– Ein ting er sikkert, eg bestemmer når det er på tide å slutte og ingen annan. Det er ikkje noko alternativ å gi opp. Vi sjåast snart, melder angriparen.

