Herrem klar for Sola

Herrem blei presentert som ny spelar i rogalandsklubben på ein pressekonferanse tysdag, melder Rogalands Avis.

Landslagsveteranen skal vere einig med sin makedonske arbeidsgivar om å avslutte kontrakten eitt år før tida. Frå neste sesong sluttar ho seg til Sola-stallen.

Herrem har tidlegare røpt at ho har kjøpt hus på Sola. Dermed har det lege i korta at eit comeback for moderklubben ville kome.

Sola prøvde å hente landslagsvingen tilbake allereie i fjor, men då valde Herrem å spele i Makedonia i staden.

Herrem og Vardar skal i mai ut i semifinale i meisterligaen. I ein eventuell finale kan det bli eit møte med landslagsvenninnene Nora Mørk og Kari Aalvik Grimsbø i ungarske Györ.

