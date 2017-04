Politirazzia mot to engelske storklubbar

Det var Sky Sports som først melde om aksjonen mot fotballmiljøet i England. TV-kanalen og fleire andre medium erfarer at Newcastle-direktør Lee Charnley er blant dei som er arrestert.

Nærmare 200 tenestemenn frå skatte- og tollmyndigheitene (HMRC) tok del i operasjonen som blei retta mot adresser både i England og Frankrike.

Ei utsegn frå skattestyresmaktene stadfesta kort tid etter opplysningane.

– HMRC har arrestert fleire menn som jobbar innan den profesjonelle fotballindustrien mistenkt for skattesvindel, heitte det blant anna der.

Rekneskap, datamaskiner og mobiltelefonar skal ha blitt beslaglagt i aksjonen.

Også franske styresmakter, som hjelper sine britiske kollegaer i saka, skal ha gått til pågripingar.

– Denne etterforskinga sender ein klar beskjed om at, uansett kven du er, må du møte konsekvensane dersom du gjer seg skuldig i skattelovbrot. Som følgje av at etterforskinga går føre seg, kan ikkje HMRC komme med ytterlegare informasjon no, heiter det i utsegna.

West Ham spelar til dagleg i Premier League, mens Newcastle tidlegare i veka sikra opprykket tilbake til toppdivisjonen etter berre éin sesong på nivå to.

(©NPK)