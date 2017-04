Ruud: – Morosamt å frustrere motstandarane

Ruud pressa den spanske motstandaren, men enda til slutt opp med å tape kampen onsdag med to strake sett. Han hadde aldri før møtt ein høgare ranka spelar. Ramos-Viñolas er nummer 19 på ATPs verdsranking.

– Eg viser at eg heilt fint kan stå imot ein spelar som er blant dei 20 beste i verda. Eg spelar bra om dagen. Samtidig følte eg at eg hadde litt stong ut på viktige ballar. Små detaljar og ting gjorde at det ikkje gjekk min veg i første sett, seier Ruud til Eurosport.no.

19-åringen tapte andrerundekampen med settsiffera 7–6 (8-6), 6–4.

Ramos-Viñolas vart tidvis svært frustrert av Ruuds spel. Det meiner nordmannen er eit godt teikn.

– Det er litt morosamt å sjå at dei blir det, fordi det betyr at eg spelar bra. Alle kan reagere forskjellig. Ein blir sikkert frustrert av at det kjem ein liten tenåring frå Noreg. Dei visste kanskje ikkje at det vart spelt tennis i Noreg før for nokre år sidan, seier Ruud med eit smil.

Ruuds neste oppgåve er ATP 250-turneringa i München. Den startar 1. mai. Deretter skal han prøve å kvalifisere seg til ATP 1000-turneringa i Madrid (7.-14. mai).

