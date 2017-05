Bjarmann seier opp i LSK

Det stadfestar LSK i ei pressemelding tysdag kveld. Bjarmann har sjølv valt å seie opp stillinga si.

– Etter snart 25 år som tilsett som spelar og leiar i LSK, så er det snart slutt. Det betyr at eg over halve livet har levd med LSKs resultat på godt og vondt. Å jobbe i LSK har vore ein livsstil, så det kjem til å vere veldig spesielt og uvant å bli ein som berre skal følgje med frå utsida, skriv Bjarmann i eit lesarinnlegg i Romerikes Blad.

Han understrekar at det er familiære årsaker som har fått han til å ta avgjerda om å slutte. Sportsdirektøren har vore under press. Lillestrøm har slite tungt både sportsleg og økonomisk dei siste åra.

– Styret har forståing for at Torgeir, etter om lag 25 år som spelar og sportsdirektør i klubben, no ønskjer å kunne bruke tida si på andre ting enn berre Lillestrøm Sportsklubb. Vi håpar likevel at klubben kan dra nytte av Torgeirs erfaring og kompetanse også etter 31. oktober, seier styreleiar Morten Kokkim.

(©NPK)