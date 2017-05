Kraftig kritikk mot Giro-arrangøren

Giro-leiinga har plukka ut ti utforkøyringar der det ventar ein pengepremie på 500 euro, tilsvarande rundt 4500 kroner, til den som er raskast. Når rittet er slutt, vil i tillegg den «beste» utforkøyraren samanlagt få ein premiesjekk på 5000 euro, melder Cycling Weekly.

Den nye konkurranseforma har ført til til dels kraftige reaksjonar blant dei aktive. Enkelte har kalla nyvinninga «ein livsfarleg idé».

– Seriøst?! Dersom dette stemmer burde de skamme dykk ... er det ikkje nok ulykker? De bryr dykk openbert berre om å skape sensasjonar, skriv Trek-ryttar Jasper Stuyven på nettsamfunnet Twitter.

– Livstruande idé å gi premie til beste utforkøyrar i Giroen? Eg håpar dette er ein spøk? Kva med sikkerheita? skriv Sky-syklist Wout Poels.

Michael Carcaise, direktør for sykkelfagforeininga ANAPRC, er også kritisk.

– Ein «raskaste utforkøyrar»-konkurranse er farleg og uansvarleg, seier han ifølgje cyclingnews.com.

Carcaise vedgår at farlege utforkøyringar alltid vil vere ein del av sykkelsporten, men at det aldri bør bli gitt insentiv for å ta større risiko enn nødvendig.

Utforkøyringskonkurransen kjem berre nokre dagar etter at den amerikanske proffsyklisten Chad Young mista livet etter å ha velta i ei utforkøyring under sykkelrittet Tour of the Gila.

Belgiske Wouter Weylandt døydde etter å ha gått over ende i ei utforkøyring i 2011-utgåva av Giro d'Italia.

