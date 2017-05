Chappuis gjer comeback i kombinert

Dei norske kombinertutøvarane med Magnus Moan, Magnus Krog, Jørgen Graabak og Jarl Magnus Riiber i spissen får nye duellar med den franske 30-åringen som herja med konkurrentane i skisporet for nokre år sidan.

Chappuis gjorde ferdig pilotutdanninga si i førre veke og hadde pressekonferanse onsdag der han offentleggjorde comebacket og sa at OL i Pyeongchang er målet.

– Eg har akkurat avslutta pilotutdanninga mi i England, og eg har bestemt meg for å ta opp igjen den idrettslege karrieren min. Det var under OL i Rio som tilskodar at eg begynte å få tilbake lysta. Det var ein utruleg atmosfære som eg gjerne vil oppleve ein gong til, sa han blant anna.

Chappuis har vunne ti VM-medaljar, av desse fire gull. Han tok OL-gull i Vancouver i 2010 og vann verdscupen fire år på rad. Det blei overgått av tyske Eric Frenzel, som i år gjekk til topps i verdscupen for femte år på rad.

Chappuis innrømde at det kan bli vanskeleg å ta seg tilbake til verdstoppen ettersom han har gått to år utan å hoppe på ski. Det vil bli den mest vanskelege biten.

– Eg er derimot i god fysisk form og har blant anna sprunge halvmaraton og trent kontinuerleg under utdanninga.

Franskmannen skal delta på sin første treningsleir frå 10. til 15. mai i Ardèche.

(©NPK)