Premiepotten i Wimbledon-turneringa aukar med 12,5 prosent

Wimbledon-arrangøren gjekk ut med dette onsdag og forklarte auken med at spelarane ikkje skal lide for at pundet har svekt seg i forhold til andre valutaer.

Vinnarane av singleturneringane vil få 2,2 millionar pund (26 millionar kroner). Det er 200.000 pund over premiesummane frå i fjor.

Auken er endå høgare for dei andre spelarane. Ein spelar som kvalifiserer seg til 1. runde, men taper får rundt 410.000 kroner (35.000 pund). Det er ei stigning på 16,7 prosent.

– Vi er stolte av den viktige leiarrolla som Wimbledon-turneringa har lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er plikta til å halde fram med å investere for å sikre framtida for turneringa og sporten vår i åra som kjem, seier Philip Brook. Han er formann i All England Club, som arrangerer turneringa.

Auken er for å dekke tap som følgje av valutakursendringane.

Den totale premiesummen for Wimbledon er 31,6 millionar pund (370 millionar kroner), ein auke på 12,5 prosent. Prispengane er meir enn dobla dei siste seks åra.

(©NPK)