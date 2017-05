Framleis inga løysing i dommarkonflikten mellom Edvartsen og Hauge

Partane møttest onsdag utan resultat, og samtalane heldt fram torsdag, men utan noko løysing. Det har gått fem veker sidan konflikten blei allment kjend. Edvartsen har derfor enno ikkje dømt ein einaste eliteseriekamp denne sesongen.

Måndag blir kampane for den åttande og niande serierunden sette opp, og det er lite truleg at namnet hans blir å finna der viss det ikkje kjem ei løysing.

Røde Kors-toppen Mollekleiv er leiar for den etiske komiteen til Norges Fotballforbund og er henta inn for å få ei løysing på konflikten. Idrettspresident Tom Tvedt har også bedt fotballforbundet om å rydda opp i den etter kvart pinlege saka.

– Det er litt meir krevjande enn det såg ut som. Konklusjonen er at NFF treng noko meir tid for å koma fram til ein avtale som dei trur på. Dei er framleis i prosess, seier Sven Mollekleiv til VG.

Edvartsen på si side har engasjert advokat John Christian Elden.

Saka verka løyst for nesten to veker sidan, men så kom Dommerforeningen på banen og tok til orde for at Edvartsen har handla illojalt og ikkje bør få dømma igjen.

Konflikten starta då dommar Svein Oddvar Moen henta ein av assistentane til Edvartsen. Hamar-dommaren meinte då at han stod først i køen for å velja ny assistent, men slik blei det ikkje. Han mista også Rune Pedersen som personleg mentor og fekk Hauge i staden.

Ifølgje VG skal Hauge ved fleire høve dei siste vekene ha truga med å trekkja seg som dommarsjef dersom han blir overprøvd og Edvartsen blir teken inn i varmen igjen.

