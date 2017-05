Få vil sjå Bjørgens gulljakt i OL

Det bekreftar dei sørkoreanske arrangørane sjølv måndag. Berre ein firedel av billettane som er lagt ut i første fase er så langt selde.

Førebuingane til 2018-leikane i Pyeongchang går for fullt, men arrangementet er lagt til eit land som har minimalt med idrettstradisjonar på vinterstid. I tillegg ligg det geografisk langt unna kjernemarknadar for billettsal som Europa og Nord-Amerika.

9. februar opna arrangøren for søknadsprosessen der publikum kunne be om billettar til konkurransane som skulle starte eitt år seinare. I førre månad vart søknadsprosessen avslutta.

Målet var å selje 600.000 billettar i første runde. Men totalt fekk ein berre søknader tilsvarande 380.000 billettar. Mange av desse var i tillegg sentrert rundt idrettar der Sør-Korea normalt hevdar seg – som kunstløp og skøyter.

Langrennstrøbbel

Mykje mindre populære er idrettar som langrenn og skiskyting. Der skal mindre enn ti prosent av dei tilgjengelege billettane så langt vere søkt om.

Då dei sørkoreanske arrangørane måndag gav tilsegn om billettar til dei som hadde søkt i første runde, vart berre 162.000 billettar delte ut. Det utgjer rundt 27 prosent av dei 600.000 ein hadde som mål å bli kvitt.

Det svake talet kjem som ei stadfesting på spekulasjonar dei siste vekene om svakt billettsal. Lite tyder også på at merksemda og entusiasmen rundt vintervekene vil ta seg opp med det første.

Totalt vil 1.180.000 billettar bli gjort tilgjengeleg til konkurransane i Pyeongchang. 30 prosent av dei blir tildelte utanlandske tilreisande og sponsorar i ein separat prosess, mens 70 prosent går til sørkoreanarane.

Dermed blir oppslutninga om leikane i den sørkoreanske befolkninga heilt avgjerande for om tribunane kjem til å fyllast.

Få er opptatt av OL

Ei meiningsmåling gjennomført av idrettsdepartementet i landet i førre månad viste at berre 35,6 prosent av dei spurde sa seg «interessert» i leikane. 9,2 prosent hevda at dei planla å få med seg éin eller fleire konkurransar.

Arrangørane meiner det trege billettsalet må sjåast i samanheng med at sørkoreanarane «tradisjonelt kjøper ting i siste liten».

– Eg trur ingen tidlegare OL-arrangørar har selt ut billettane sine i første runde heller. Vi skal no aktivt promotere leikane, slik at resten av billettane forsvinn så fort vi startar andre runde av salet, seier ein talsmann for OL-arrangøren til nyheitsbyrået AFP.

Billettsalet for sørkoreanarane fortset i september.

