Advocaat bekrefta som Nederland-sjef

Trenarveteranen har i lengre tid vore sett i samband med den ledige jobben. Tysdag bekrefta Nederlands Fotballforbund (KNVB) at 69-åringen er tilsett.

Advocaat, som i augneblinken trenar den tyrkiske storklubben Fenerbahçe, får med seg legendariske Ruud Gullit som assistent. Sistnemnde vart europameister med Nederland i 1988 og scora det eine av to mål i finalen mot Sovjetunionen.

Dick Advocaat blir den eldste landslagssjefen i Nederlands historie. Den tidlegare Sunderland-manageren overtek etter Danny Blind, som fekk sparken i slutten av mars.

Nederland har komme skeivt ut i VM-kvalifiseringa og står i fare for å gå glipp av sluttspelet i Russland neste år. Den tradisjonsrike fotballstormakta kom seg heller ikkje til EM-sluttspelet i Frankrike i fjor sommar.

Advocaat har vore landslagssjef i heimlandet to gonger tidlegare – frå 1993 til 1995 og frå 2002 til 2004.

Så seint som i mars hevda 69-åringen at han ville trekkje seg tilbake og bli pensjonist etter at inneverande sesong i tyrkisk fotball var over.

