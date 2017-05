Delvis tom tribune for Solbakkens FCK

Avgjerda om å la nokre sete stå tomme handlar om sikkerheit.

Ifølgje dei to København-klubbane vil cupfinalen bli den største sikkerheitsmessige utfordringa til dags dato mellom byrivalane. Derfor vil ein ikkje la tilhengarane til dei to klubbane kome tett opptil kvarandre på den same tribunen.

I staden vel ein å la 25 prosent av seta på den eine langsida i Parken stå tomme.

Buffersona som då blir oppretta, gjer det fysisk umogleg for fangrupperingane å kaste gjenstandar mot kvarandre.

Ifølgje kommunikasjonssjefen i Danmarks Fotballforbund (DBU), Jakob Høyer, ville det ikkje vore vanskeleg å fylle dei aktuelle seta med tilskodarar.

– Eg trur vi kunne fylt Parken to gonger. Cupfinalen i år er den største klubbkampen på dansk jord på årevis og ein høgrisikokamp med tilhengarane til dei to største klubbane i landet, seier han.

– Derfor er det avgjerande å skape så sikre rammer som mogleg for å unngå samanstøytar mellom fans, legg Høyer til.

FC København og Brøndby møttest også i cupfinalen i 1998. Då vann Brøndby 4–1.

