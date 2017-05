Edvartsen avsluttar kontrakten som toppdommar

Toppdommarkontrakten til Edvardsen blir avslutta med ein gong «for å skape ro, gjenopprette tillit og av omsyn til alle partar», opplyser Norges Fotballforbund i ei pressemelding.

Begge partar skal stå saman om løysinga.

Norges Fotballforbund skal samtidig ha sagt seg villige til å betala Edvartsen i tråd med dei pliktene som ligg i avtalen til fotballdommaren.

Edvartsen opplyser at han vil prøva å kvalifisera seg for ny kontrakt i 2018.

Betent sak

Konflikten mellom Edvartsen og dommarsjef i fotballforbundet Terje Hauge har vore gjenstand for mykje merksemd den siste tida. Fleire forsøk på å finna ei løysing mellom partane har mislykkast.

«Partene beklager siste ukers usemje, med stor belastning for alle involverte. Partene er derfor glade for at de nå kan legge saken bak seg, og tenke framover til beste for norsk fotball», heiter det i ei pressemelding frå NFF tysdag.

Edvartsen mista før sesongen ein av assistentane sine (Magnus Lundberg) til Svein Oddvar Moen og fekk ikkje velja erstattar sjølv. Han mista også Rune Pedersen som den personlege mentoren sin og fekk Hauge i staden. Det ville ikkje Edvartsen utan vidare finna seg i, og dette skal ha vore kimen til konflikten.

Toppdommaren har engasjert advokat John Christian Elden i saka.

Fekk kritikk av sine eigne

Kollegaene til Edvartsen i Norsk Fotballdommerforening kom nyleg på banen. Hamar-dommaren blei skulda for illojalitet av kollegaene.

– Vi oppfattar at saka er langt meir kompleks og stikk djupare enn det som har kome fram i media, sa leiar Ola Hobber Nilsen i dommarforeininga til TV 2.

Stadig fleire dommarar skal i tillegg ha gjeve uttrykk for at dei ikkje ønskjer å dømma saman med Edvartsen, ifølgje NRK.

Røde Kors-toppen Sven Mollekleiv er leiar for den etiske komiteen til Norges Fotballforbunds etiske komité og blei henta inn for å få ei løysing på konflikten. Forsøket til Mollekleiv gav heller ikkje resultat med ein gong.

Til og med idrettspresident Tom Tvedt har bedt fotballforbundet om å rydda opp i den etter kvart pinlege saka.

Svein-Erik Edvartsen har ikkje dømt ein einaste eliteseriekamp denne sesongen.

