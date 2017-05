TV 2 skal sende meisterligaen i fotball

TV 2 opplyser tysdag at kanalen har inngått eit samarbeid med MTG (Modern Times Group) som gjer at dei skal sende to kampar frå kvar meisterligarunde, inkludert sluttspelet.

Fram til no har kampane i Europas gjævaste klubbturnering berre vore å sjå på TV3 og Viasats kanalar. MTG vil framleis ha eksklusive rettar til å vise 108 meisterligakampar på norsk TV, og også dei andre kampane vil vere tilgjengelege på sendeflatene til selskapet.

Sjølve finalen i turneringa skal vises på TV 2, i tillegg til å vere tilgjengeleg hos Viasat. TV 2 får første- eller andreval av kampar på alle kampdagar.

– Vi er enormt glade for å ha sikra oss denne retten. No skal vi vise to av dei aller mest attraktive kampane kvar einaste runde, inkludert finalerundane, seier TV 2-sjef Olav T. Sandnes.

MTG har hatt rettane til Champions League åleine sidan starten for 25 år sidan.

– Vi er glade for å ha sikra oss den beste fotballturneringa i verda for ein ny rettsperiode. Uefa Champions League vil frå 2018 bli endå meir omfattande enn tidlegare, med atskilleg fleire sendetidspunkt. Sjølv om vi har sublisensiert delar av kampane til TV 2, vil sjåarane framleis sjå alle Uefa Champions League-kampar på våre flater, og det er vi sjølvsagt strålande fornøgde med, seier sportssjef Anne Tufte i MTG Norge.

