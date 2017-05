Zlatan: – Berre éin på mitt nivå

Ibrahimovic, som har spelt godt over hundre landskampar for Sverige og vunne ei rekkje store trofé, avslører beundringa si for Borg i eit intervju med magasinet Café. Dette intervjuet har i neste omgang SVT fanga opp og sitert frå.

Manchester United-spissen får spørsmål om kva svensk person han beundrar mest, og han er ikkje i tvil om svaret.

– Prestasjonane til Björn Borg triggar meg. Akkurat som eg, kom Björn frå ingenplass og viste at alt er mogleg. Han er den einaste som har kome opp på nivået mitt og gjort ein forskjell, seier Zlatan.

Borg er ein av dei beste tennisspelarane gjennom tidene og låg lenge på toppen av verdsrankinga. Han vann elleve Grand Slam-titlar og har seinare gjort stor suksess med sin eigen kleskolleksjon.

(©NPK)