NFF-sjef Bjerketvedt: – Ingen krisemøte

NRK fortalde onsdag om intern storm og hasteinnkalla møte på Ullevaal stadion.

– Det er heilt feil slik NRK framstiller det og ingen krisemøte, seier Bjerketvedt til NTB.

– Eg synest det var heilt naturleg å informera og gjera greie for dommarsaka. Eg kalla difor inn til møte med tilsetjingsutvalet og også møte med ulike seksjonar. Eg synest det var nødvendig å informera breitt om denne prosessen. Vi kom gjennom det vi skulle i dag (onsdag). Kva som skjer i denne saka i morgon, er det vanskeleg å seia noko om.

Edvartsen-saka har skapt høg temperatur både internt i NFF-systemet og blant fotballinteresserte landet rundt.

– Eg er ikkje overraska over engasjementet i denne saka.

– Kunne de handtert dommarsaken annleis?

– Vi skulle gjerne sett at ho var avslutta tidlegare. Når vi set oss ned og evaluerer denne spesielle saka, ser vi nok at ting vil kunne vore gjort annleis, seier Bjerketvedt.

Ikkje ferdig

Han seier også at det har kome kritiske synspunktet på det som blei løysinga i Edvartsen-saka og at heile prosessen er krevjande.

Tysdag blei det gjort forsøk på å leggja den betente konflikten rundt toppdommaren død ved at Norges Fotballforbund og Edvartsen inngjekk avtale om å avslutta kontrakten til den sistnemnde som toppdommar.

Det betyr at Edvartsen ikkje dømmer fleire kampar i 2017. NFF sa samtidig ja til å betala Edvartsen i tråd med dei pliktene som ligg i avtalen til avtalen til fotballdommaren. For kampar i Noreg vil det truleg dreia seg om vel 300.000 kroner.

Reaksjonar

Edvartsen, som opplyste at han vil prøva å kvalifisera seg for ny kontrakt i 2018, held fram i jobben som leiar av avdelinga til NFF for samfunnsansvar.

Det skal mange i NFF-organisasjonen som ha reagert sterkt på.

Det er lite truleg at siste ball er sparka i denne saka, og Bjerketvedt har fått ein tøff start i jobben. Han begynte i NFF i starten av februar.

I tillegg til Edvartsen-saka er TV-fotballkonflikten uløyst.

(©NPK)