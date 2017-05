NRK: Hastemøte i NFF i dommarsaka

Tysdag blei den betente konflikten rundt toppdommaren prøvd lagt død ved at Norges Fotballforbund og Edvartsen inngjekk avtale om å avslutta kontrakten med den sistnemnde som toppdommar.

Det betyr at Edvartsen ikkje dømmer fleire kampar i 2017. NFF sa samtidig ja til å betala Edvartsen i tråd med dei pliktene som ligg i avtalen til fotballdommaren. For kampar i Noreg vil det truleg dreia seg om vel 300.000 kroner.

Edvartsen, som opplyste at han vil prøva å kvalifisera seg for ny kontrakt i 2018, held fram i jobben som leiar av avdelinga til NFF for samfunnsansvar.

Onsdag fortel NRK at det skal vera sterk intern misnøye i Norges Fotballforbund med måten dommarsaka er løyst på. Det skal ha resultert i at eit planlagt møte i saka blei flytta fram i eit forsøk på å skapa ro.

