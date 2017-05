Kulturministeren vil ha open Johaug-høyring

Helleland, som også er visepresident i Verdsantidopingbyrået (WADA), seier til Dagbladet at ho vil ta opp saka på det neste styremøtet i nettopp WADA.

– Eg kjem til å ta til orde for å opne CAS. Det er fordi eg prinsipielt meiner det er grunnleggjande at internasjonal idrett er tufta på prinsippet om openheit. Antidopingarbeidet må bere preg av gjennomsiktigheit og ikkje minst ein grunnleggjande rettssikkerheit for utøvaren, seier statsråden til avisa.

Onsdag avviste Helleland overfor same avis at det ville vere aktuelt å ta opp Johaug-saka i WADA-systemet, men dagen etter bråsnudde ho.

Therese Johaug og rådgjevarane hennar har heile tida ønskt open høyring når dopingsaka mot langrennsstjerna kjem opp i CAS. Så langt har valdgiftsretten avvist dette.

I reglementet heiter det at høyringar kan opnast dersom begge partar er einige om det. Det kan tyde på at Det internasjonale skiforbundet (FIS), som har anka Johaug-dommen inn for CAS, vil ha lukka dører.

Europarådet, ein av Europas viktigaste institusjonar på menneskerettsfeltet, har tidlegare vore tydeleg på at dopinghøyringar som hovudregel bør vere opne. Det gjentar leiar Thorbjørn Jagland gjerne.

– Det er et viktig prinsipp innanfor rettsstaten at ein tiltalt kan krevje at saka går for opne dører dersom ikkje særlege omsyn talar mot det. Det kan dreie seg om rikets sikkerheit eller personvern, seier Jagland til Dagbladet.

Det er ikkje bekrefta når Johaug-saka kjem opp i CAS. Kretsen rundt langrennsstjerna jobbar for at det skal skje i juni.

(©NPK)