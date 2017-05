Idrettsstyret har vedtatt full openheit

Dermed har idrettsstyret og idrettspresident Tom Tvedt snudd i saka. Alle særforbund og idrettskretsar på idrettsleiarmøtet i Bodø gjekk samrøystes inn for fullt innsyn.

Kort etter kom idrettspresidenten ut og fortalde at eit samrøystes styre hadde vedtatt rådet dei hadde fått.

– Kjære idrettsvenner. I dag bad eg idrettsleiarane om ein god debatt. Vi har bevist at vi er ein demokratisk organisasjon. Idrettsstyret har fått eit råd av dykk som øvste tillitsmenn og -kvinner i norsk idrett. Det har vore snakk om siger og nederlag i denne saka, men i dag er vi alle vinnarar, sa idrettspresidenten.

– Personleg er eg letta. Det var ikkje overraskande eit samrøystes styre som gjekk inn for vedtaket. Det skal vere fullt innsyn ned til vedleggsnivå frå før juni 2015. Det vil seie i fem år, som er lagringsplikta etter bokføringslova, sa Tvedt.

– Idrettsstyret har bedt om råd, fått råd og ifølgje regelverket er det idrettsstyret som må vedta det. Det var samrøystes, og eg håper at vi no skal opp og framover. Igjen tusen takk, avslutta han.

Eit klart råd

19 kretsleiarar og 54 særforbundspresidentar er samla i Bodø og vart bedt om å gi idrettspresident Tvedt og resten av idrettsstyret eit klart råd.

– Dette er ei krevjande sak for idrettsstyret og idrettsorganisasjonen, men tida er inne å ta ei prinsipiell avgjerd som norsk idrett i fellesskap kan stille seg bak. Vi ønskjer råd frå leiarmøtet, sa idrettspresident Tom Tvedt i forkant av debatten.

– Innsynet skal gjelde for den sentrale organisasjonen i NIF, Olympiatoppen og faglege og utnemnde organ i NIF, sa Tvedt.

Tvedt opplyste at idrettsstyret har gått inn for to alternativ når det gjeld openheit.

– Styret fall ned på enten før eller etter tilslutning frå idrettsstyret.

To alternativ

Delegata hadde dermed fått desse alternativa å debattere og stemme over:

* 1. Full openheit frå 2. juni 2015 ned til vedleggsnivå.

* 2. Full openheit bakover i tid frå før 2. juni 2015 ned til vedleggsnivå. Det vil seie så langt bakover som fem år, ifølgje bokføringslova.

– Vi har valt skriftleg votering for å gi representantane høve til å gi oss eit råd. Vi håper på eit tydeleg råd og ein god demokratisk debatt, sa idrettspresidenten.

– Særforbunda går inn for full openheit og at idrettsstyret går inn for dette, sa golfpresident Marit Wiig på vegner av særforbunda.

– Det er viktig at idrettsfellesskapet har fullt innsyn i kva som skjer på toppen, sa Nils Sandal i Sogn og Fjordane idrettskrets.

– Det er ikkje uvesentleg for notida kva som har skjedd i fortida, sa Rune Gerhardsen i Norges Skøyteforbund.

Finnmark, Møre og Romsdal, Troms og Oslo, Oppland, Nordland, Akershus og Telemark idrettskretsar gjekk i sine innlegg også inn for fullt innsyn frå før 2. juni 2015.

Oppland idrettskrets bad samtidig om at Kulturdepartementet må innføre det same innsynsregimet for alle frivillige organisasjonar som idretten blir underlagt.

Trass i at idrettsstyret hadde bedt om skriftleg votering var innlegga frå debatten så eintydige at idrettspresidenten godtok handsopprekking. Det vart eit samrøystes vedtak og råd til idrettsstyret.

(©NPK)