Vurderer endringar i VM-traseen

Torsdag fekk arrangørane 10 millionar kroner ekstra av regjeringa i revidert nasjonalbudsjett. Det er mykje pengar, men berre halvparten av det ein håpa på.

– Vi søkte om i overkant av 20 millionar, som i hovudsak skulle gå til kollektivtransport og vegutbetringstiltak. Når vi no får ti millionar, må vi sette oss ned med fylkeskommunen og sjå på kva slags konsekvensar dette får, seier marknadssjef Helge Stormoen, til NRK.

Vegstandarden er enkelte stader så dårleg at arrangøren fryktar at det vil skje ulykker.

– No må vi vurdere mindre kostbare løysingar når det gjeld utbetring av vegane. Nokre fartsdumpar er så omfattande å fjerne, så vi må sjå om det er mogleg å legge ei matte over dumpane og asfaltere over, slik at vi får avrunda fartsdumpar, seier Stormoen.

Han legg til at det manglande tilskotet også kan svekkje kollektivtilbodet for publikum.

Stormoen seier at han ikkje er misnøgd med tilskotet dei har fått frå staten, og at dei framleis jobbar med å få inn fleire sponsorkroner.

Etter at sykkel-VM torsdag fekk 10 millionar kroner ekstra frå regjeringa blir den samla statlege løyvinga 52 millionar kroner.

VM i landevegssykling blir arrangert i Bergen frå 16. til 24. september 2017.

