NFF betaler rekordhøg bonus til fotballjentene

Det er det høgste beløpet NFF har betalt ut i samband med ein meisterskap for kvinner.

– Dei har allereie fått éin million for å ha kvalifisert seg til EM. Deretter har vi inngått prestasjonsbonusar på opptil to millionar kroner etter plasseringa, sa fotballpresident Terje Svendsen tysdag og la til at bonusen blir skalert ned i høve til plasseringa landslaget endar på i sluttspelet.

Han opplyste at dei potensielle to bonusmillionane heng saman med at Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har auka sitt bidrag til dei kvalifiserte nasjonane.

Dei to bonusmillionane er elles 25 prosent av inntektene NFF får ved deltaking i EM.

Spelarane skal dele pengane mellom seg.

(©NPK)