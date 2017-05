NFF-topp antydar at dommarstriden burde fått meir brutale følgjer

Generalsekretæren har fått sitt å stri med etter at konflikten mellom Edvartsen og dommarsjef Terje Hauge og Fotballdommarforeininga den siste tida. Ein av Edvartsens tidlegare assistentdommarar gjekk i tillegg hardt ut og fortalde at han følte seg mobba og trakassert av toppdommaren.

Det heile enda med at Fotballforbundet fritok Edvartsen for dommaroppdrag i 2017. Han kan likevel vere aktuell som dommar neste år.

Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF), sa til NTB 10. mai at ein i ettertid ser at ting kunne har vore gjort annleis.

Konfrontert med dette tysdag sa han at det heile har vore ei svært krevjande sak som heile tida har tatt nye retningar, noko som har bidratt til at saka har tatt lang tid. No antydar han at ein kanskje burde gått hardare til verks på eit tidlegare tidspunkt.

– Viss du på førehand hadde visst at du skulle halde på med dette i seks veker, så hadde du gjort noko tidleg for å prøve å lande saka, sjølv om det kanskje hadde vore meir brutalt eller vanskelegare, sa han til NTB tysdag.

– Kva tenkjer du på da?

– Vi har hatt eit ønske om å lande henne med semje og prøvd å finne løysingar som ikkje gjer at nokon må eller blir bedt om å gå. Og når det har tatt så lang tid, så er det i seg sjølv eit problem. Grunnen til å ta sjølvkritikk, er at saka har halde på så lenge, for det er ekstremt belastande for dei som står midt oppe i det, og det er belastande for heile organisasjonen vår. Dei siste to–tre vekene har saka nær sagt lamma kvardagen elles, seier Bjerketvedt.

Stilte i FotballXtra

Før påske tok Fotball Media, som har selt eliteserierettane til Discovery, ut stemning mot TV 2 for å stoppe målshowet til sistnemnde frå Eliteserien i FotballXtra.

Deretter vart det sendt ut ein instruks frå Norsk Toppfotball til alle klubbane i Eliteserien om å ikkje delta i programmet.

Tysdag kveld stilte Edvartsen, som er tilsett som leiar av avdelinga for samfunnsansvar i NFF, i programmet.

Bjerketvedt seier han vart orientert av Edvartsen om at han vurderte å stille opp, men at han samtidig bad han tenkje godt gjennom avgjerda.

– Eg har sagt til han at det er opp til han om han vil delta eller ikkje, men eg har samtidig bedt han tenkje gjennom om det er klokt eller ikkje med tanke på den merksemda saka har fått dei siste vekene.

– Så sjølv om du gav han valet, skulle du helst sett han ikkje stilte opp?

– Han får sjølv ta stilling til om dette er klokt eller ikkje, basert på all merksemd og støy som har vore rundt denne saka.

Ikkje bra for rekrutteringa

Striden mellom Edvartsen, Hauge og dommarstanden har vore ein stor snakkis i fleire veker.

Bjerketvedt erkjenner at ei slik sak er alt anna enn bra for organisasjonen.

– Slike saker er rett og slett ikkje bra. Det er ikkje bra for rekrutteringa, det er ikkje bra for omdømmet, og det skaper eit inntrykk av at det er mykje bråk, krangling og strid i fotballen. Det er absolutt ikkje bra og noko eg gjerne skulle vore forutan, avslutta han til NTB.

