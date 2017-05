Jespersen skal hjelpe Northug mot OL

Tidlegare denne månaden offentleggjorde veslebror Tomas Northug at han avsluttar langrennskarrieren. Dermed mista Petter Northug sin fremste sparring-partner på treningssida.

No er Chris Jespersen klar som ny mann i den rolla, melder Adresseavisen .

– Det er ei utruleg stor moglegheit – og ei stor ære å få lov til å vere på lag med Petter. Eg har eigentleg hatt lyst til å vere på lag med han i mange år, men eg har ikkje tatt kontakt. Eg tenkte at det ikkje var noko vits å prøve så lenge Tomas var med. Det var ikkje lenge etter at Tomas la opp at eg tok telefonen til Petter, seier Jespersen til avisa.

Northug-trenar Stig Rune Kveen er svært godt fornøgd med signeringa.

– Chris er rett mann fordi han ein løpar med stor kapasitet og god motor. Han kan matche Petter perfekt i sommar og haust fram mot sesongstart. Det ser vi verkeleg fram til, det er ei god løysing for Petter, seier han.

Jespersen har dei siste sesongane satsa på langløp. Framfor den kommande sesongen er det OL i Pyeongchang som gjeld.

– Det er det eg drøymer om. No har eg den største moglegheita gjennom tidene til å klare det. Og ingenting hadde vore betre enn at vi begge stiller på startstrek i OL for å kjempe om medalje, seier han.

(©NPK)