Statsministeren til Arctic Race

Statsministerens kontor stadfesta fredag at Solberg skal vere til stades under den siste etappen av rittet, som går i og rundt Tromsø by søndag 13. august.

Erna Solberg var òg til stades under rittet i 2014, da Arctic Race vart arrangert for andre gong.

– Arctic Race er ikkje berre eit idrettsarrangement for Nord-Noreg, men òg ei god profilering av Noreg, norsk natur, norsk næringsliv og norsk idrett, sa statsministeren den gongen.

I år startar det fire etappar lange rittet på Engenes på Andørja torsdag 10. august. Deretter skal ryttarane innom mellom anna Narvik, Sjøvegan, Bardufoss, Lyngseidet og Finnvikdalen før målgangen i Tromsø.

