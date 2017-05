Florø-snuoperasjon sende Sogndal ut av cupen

Kampen i Florø var lenge mållaus, men då Bendik Bye sende gjestene frå Eliteserien i leiinga etter ein times spel, såg det mest ut til å gå favorittanes veg. Heimelaget ville det likevel annleis.

Florø slo tilbake og utlikna ved franske Rashad Muhammed to minutt etterpå, og seks minutt deretter vart Monir Benmoussa matchvinnar.

Ligaleiar Rosenborg gjorde på si side relativt kort prosess med 1.-divisjonslaget Levanger. Scoringar av Pål André Helland og serbiske Milan Jevtovic før pause avgjorde kampen tidleg. Levangers redusering snautt midtvegs i andre omgang tente rett nok eit lite håp for heimelaget, men to kjappe mål av Matthías Vilhjálmsson sette spikaren i kista for gjestene rett etterpå. Det enda 4–2 til gjestene.

Eliteserietrear Sarpsborg hadde tilsvarande små problem borte mot Kongsvinger. To danske scoringar av Partrik Mortensen og Matti Lund Nielsen før pause sende KIL ut i ein motbakke det vart umogleg å forsere. Kampen enda 4–0.

Kristiansund stod overfor ein potensiell snubletråd borte mot Ranheim, men etter ein mållaus førsteomgang avgjorde gjestene frå nordmøre kampen tidleg i andre omgang. Jean Alassane Mendy gjorde 1-0, og Daouda Bamba dobla leiinga rett etterpå.

Thomas Lehne Olsen, Morten Gamst Pedersen og Mikael Ingebrigtsen sørgde med kvar si scoring for at Tromsø tok ein enkel 3-1-siger i byderbyet mot Fløya, mens Lillestrøm slo tilbake og snudde romeriksoppgjeret mot Ull/Kisa etter å ha komme under 0–1 tidleg. Scoringar av Bonke Innocent, Simen Rafn, Simen Kind Mikalsen og Ifeanyi Mathew gav plass i 4. runde. Kampen enda 4–2.

Brann måtte vente heilt til andre omgang var halvspelt på den forløysande scoringa mot Nest-Sotra. To raske mål av svenske Jakob Orlov klarte ikkje naboen å svare på.

Brasilianske Marlinhos scoring etter 11 minutt skilde laga i Aalesunds møte med 2. divisjonsklubben Kjelsås, og sørgde for at det ikkje vart nokon cupsmell i Oslo.

Haugesund, Stabæk og Vålerenga spelar alle ekstraomgangar i sine møte med høvesvis Egersund, Notodden og Ørn-Horten. Egersund sende Viking ut i førre runde.

(©NPK)