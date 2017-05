Seks friidrettsutøvarar fekk dopingstraff

Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) opplyste onsdag at den russiske sprintaren Julia Tsjermosjanskaja, som tok gull på 4 x 100 meter i 2008, er utestengd i to år.

To ukrainarar, spydkastaren Oleksandr Pjatnjtsja og stavhopparen Denis Jursjenko, er også utestengde i to år. Pjatnjtsja og Jursjenko tok høvesvis sølv og bronse under sommarleikane i Beijing for ti år sidan.

Trioen vart allereie tidlegare i år fråtekne sine medaljar av Det internasjonale olympiske komité (IOC).

Ukrainarane Vita Palamar, Marharjta Tverdohlib og Maksim Mazurik er også pålagt to års utestenging. Ingen av dei tre hamna på sigerspallen i OL.

IAAF opplyste i tillegg onsdag at Natalija Lupu, som tok EM-gull innandørs på 800 meter i 2013, er pålagt åtte års utestenging. Den ukrainske jenta avla positiv dopingprøve i juli.

