Belgisk byrå: Kristoff aktuell for Astana

Det melder det belgiske nyheitsbyrået Belga torsdag. Nyheita er blant anna omtalt av storavisa Het Nieuwsblad .

Byrået viser ikkje til opne kjelder rundt nyheita som vart presentert torsdag. Astana-interessa rundt Kristoff er såleis ikkje bekrefta.

Kristoff er inne i sitt siste kontraktsår med Katjusja og har førebels ikkje skrive under nokon ny avtale med det sveitsiskregistrerte laget. Det er heller ikkje kjent om Katjusja-leiinga ønskjer nordmannen med vidare.

Astana har på si side vore alt anna enn heldige denne sesongen. Tidlegare i vår omkom ein av dei største stjernene deira, italienske Michele Scarponi, då han kolliderte med ein bil under ein treningstur.

I forkant av Giro d'Italia vart i tillegg samanlagthåpet Fabio Aru skadd og gjekk glipp av eit av høydepunkta i sesongen.

Alexander Kristoff, som heller ikkje har teke mange sigrar denne sesongen, førebur seg i desse dagar til Tour de France. Sykkelhøgdepunktet startar i tyske Düsseldorf 1. juli.

Belga hevdar altså å kjenne til at nordmannen er ønskt i Astana framfor neste sesong – og viser vidare til at Kristoff i så fall vil be om å få med danske Michael Mørkøv på lasset.

