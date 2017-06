Juventus byter namn på heimebana

Klubben skriv på nettsidene sine at han har inngått ein avtale med bank- og forsikringskonsernet Allianz og Lagardère Sports om namnerettane, og at det som til no har vorte kalla Juventus stadion fram til 2023 vil heite Allianz Stadium.

Dei økonomiske detaljane i avtalen er ikkje kjende.

Allianz har allereie namnerettar for stadion eller arenaer i München (Allianz Arena), Sydney (Allianz Stadium), London (Allianz Park), Nice (Allianz Riviera), São Paulo (Allianz Parque) og Wien (Allianz Stadion).

(©NPK)