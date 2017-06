Utkvilt Ronaldo satsar på ny rekord

– Dei siste åra har eg vore veldig sliten på slutten av sesongen, både i den spanske ligaen og meisterligaen. Denne gongen har eg fått kvile eit par kampar, og eg føler meg mykje friskare no, seier Ronaldo til uefa.com .

Han er likevel spelaren med flest meisterligaminutt (1110) denne sesongen. Nærmast han kjem Atletico Madrids Antoine Griezmann (1068).

Trenar Zidane kan leie Real til titlar i La Liga og den gjævaste europacupen same sesong. Det har ikkje klubben klart sidan 1958.

– Eg synest Zidane har matcha troppen veldig intelligent. Det er ikkje så enkelt då alle spelarane ønskjer å spele så mykje som mogleg. Det er ingen tvil om at suksessen (spansk ligagull) vi har hatt, er hans forteneste, seier Ronaldo.

Først

Ronaldo runda 100 Champions League-mål som førstemann.

– Det var eit mål eg sette meg før sesongen. Takk Gud for at eg klarte det. Å slå rekordar er ingen mani for meg, men eg likar å gjere det. Det gir meg motivasjon til å trene og spele betre og betre, seier Ronaldo.

Real kan også bli første lag som forsvarar meisterligatittelen. Turneringa vart i 1992-93-sesongen innført som ei erstatning for serievinnarcupen.

– Dette er eit mål alle Real Madrid-spelarar ønskjer å nå. Vi ønskjer å skrive oss inn i historia, seier Ronaldo.

Juventus har allereie sikra seg den italienske dobbelen denne sesongen under Massimiliano Allegri.

Skulle «Juve» også vinne laurdag, vil laget vere den åttande klubben som presterer ein trippel. Det har desse klart før:

Celtic (1971-72), Ajax (1971-72), PSV Eindhoven (1987-88), Manchester United (1998-99), Barcelona (2008–09 og 2014-15), Inter (2009–10) og Bayern München (2012–13)

