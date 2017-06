Høge TV-tal for NBA-finalen

Warriors har innleidd finaleserien, som blir spelt best av sju kampar, med to sigrar. Måndag vart det lagt fram tal som viser at i snitt 19,6 millionar TV-sjåarar har følgt oppgjera så langt.

Det er ein auke på fem prosent samanlikna med finalemøta i fjor mellom dei to same klubbane.

Sist tala låg på same nivå var då legendariske Michael Jordan spelte sin siste NBA-finale i 1998.

Warriors og Cavaliers møter kvarandre i finalen for tredje sesong på rad. Det har aldri skjedd tidlegare.

