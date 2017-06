Johaug-høyringa i gang i Lausanne

I lett regnvêr kom Johaug og støttespelarane hennar til dopinghøyringa ved 9.15-tida tysdag. 15 minutt seinare starta høyringa.

Johaug kom til CAS-lokala på Chateau de Béthusy i taxi. Utanfor venta eit talrikt norsk pressekorps. Ingen utanlandske journalistar var til stades, men éin fotograf frå EQ Media.

Samtidig kom også manager Jørn Ernst, kjærasten Nils Jakob Skulstad Hoff og advokaten Christian B. Hjort.

– Vi brukte gårsdagen på å førebu oss. Johaug er spent, men fatta, sa Hjort til media før han gjekk inn.

Også tidlegare landslagslege Fredrik Bendiksen og hans advokat Anders Schrøder Amundsen kom til CAS-lokala like etter klokka 9. Bendiksen skal vitne i høyringa.

Usikker tidsramme

Kor lenge høyringa vil halde på er på førehand ikkje kjent. Men det er antyda at den vil ta «ein arbeidsdag».

Undervegs har begge partar høve til å føre vitne. Frå Johaugs side handlar dette berre om tidlegare landslagslege Fredrik Bendiksen. Han skal igjen forklare korleis han kunne gi skistjerna grønt lys til å nytte leppekremen Trofodermin, som viste seg å innehalde det forbodne stoffet clostebol.

Johaug og støttespelarane hennar vil på ny argumentere med at langrennsstjerna ikkje kan klandrast for den positive dopingprøven – all den tid ho forhøyrde seg med den medisinske eksperten Bendiksen om bruken av det omtalte medikamentet var innanfor reglementet.

Johaug vart dømt til 13 månaders utestenging av Domsutvalet i Norges idrettsforbund. Den straffa kan både bli redusert og forlengd som følgje av høyringa i CAS. Frå langrennsstjerna si side er det varsla at ein vil be om full frifinning, mens Det internasjonale skiforbundet (FIS) vil ha Johaug straffa hardare.

Glad for CAS-behandling

28-åringen har sjølv sagt til NTB at dersom straffa blir meir enn 15 månader, er det umogleg å rekke OL i Pyeongchang neste vinter.

Johaug har samtidig gitt uttrykk for at ho delvis er glad for at saka har hamna i valdgiftsretten i Lausanne.

– Då får eg ein internasjonal dom, og då er det ingen som kan gå bak ryggen min og seie at eg vart straffa for hardt eller for mildt fordi eg er norsk og vart dømt av ein nordmann. Så for min del kan det vere bra, eigentleg, sa ho til NTB nyleg.

Det er ikkje kjent når CAS vil avseie endeleg dom i Johaug-saka, men den norske langrennsstjerna vil etter alle solemerke be om at ei avklaring kjem så raskt som i det heile mogleg. I så fall kan valdgiftsretten kom med si avgjerd i løpet av to-tre veker, for deretter å kome med ei meir fyldig grunngjeving på eit seinare tidspunkt.

(©NPK)